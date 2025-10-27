Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 10:45

Восхитительный пирог «Три стакана» — нежность и аромат в одном блюде

Насыпной яблочный пирог «Три стакана» Насыпной яблочный пирог «Три стакана» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для приготовления десерта «Три стакана» с яблоками и творогом вам понадобятся 5 яблок, по одному стакану манной крупы, хлебопекарной муки и белого сахара, 2 чайные ложки разрыхлителя, 300 граммов творога, 1 яйцо, 150 граммов холодного сливочного масла плюс 10 граммов для смазывания емкости для выпекания и ванилин на свой вкус.

Сначала соедините сыпучие ингредиенты. В отдельном боуле смешайте творог с 3 столовыми ложками сахара и яйцом, перемешайте до кремообразного состояния. Очищенную яблочную мякоть крупно натрите. Форму застелите пергаментным листом и смажьте кусочком масла. Всыпьте треть сухой смеси равномерным слоем, затем слой яблок, потом творожную массу и оставшуюся часть теста. Верхушку посыпьте ровным слоем тертого масла.

Выпекайте при 180 градусах около 40 минут, корректируя время под свою духовку. Этот ароматный пирог готов к подаче!

Ранее мы поделились рецептом яблочной начинки для пирожков.

пироги
выпечка
рецепты
простые рецепты
сладости
десерты
яблоки
творог
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
