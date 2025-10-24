Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 12:36

Воздушная запеканка как в садике: готовим завтрак мечты всего за 25 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта творожная запеканка с маком — тот самый вкус, который знаком нам с детства. Нежная воздушная текстура в сочетании с ароматными маковыми зернышками создает неповторимую гармонию. Такой завтрак или десерт понравится абсолютно всем — от малышей до взрослых, ценящих традиционные рецепты.

Секрет идеальной запеканки прост: три яйца взбиваю со щепоткой соли и сахаром до легкой пены. Добавляю 800–900 граммов творога, 300 граммов сметаны и 7 столовых ложек манки с ванилином. Тщательно взбиваю все блендером до однородной кремообразной консистенции — это гарантирует отсутствие комочков. Аккуратно вмешиваю предварительно замоченный мак. Выкладываю массу в смазанную форму и выпекаю при 165 °C около 25 минут до золотистого цвета. Даю запеканке немного остыть в форме — тогда она сохранит свою нежную структуру при нарезке.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Читайте также
Необычный секрет вишневого варенья наших бабушек: как несколько зерен перца превращают сладость в шедевр
Общество
Необычный секрет вишневого варенья наших бабушек: как несколько зерен перца превращают сладость в шедевр
Федеральные служащие США вынуждены стоять в очередях за едой
США
Федеральные служащие США вынуждены стоять в очередях за едой
Курицу больше не жарю. Вместо нее — верещака по-белорусски. Подаем со сметаной и драниками!
Общество
Курицу больше не жарю. Вместо нее — верещака по-белорусски. Подаем со сметаной и драниками!
Ленивый завтрак. Картофельные капытки по-белорусски. Нежные и вкусные клецки со шкварками
Общество
Ленивый завтрак. Картофельные капытки по-белорусски. Нежные и вкусные клецки со шкварками
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
Семья и жизнь
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
еда
завтраки
рецепты
запеканки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили на информацию о срыве саммита в Будапеште
В Турции началось громкое дело о шпионаже с участием экс-мэра Стамбула
Юрист рассказал, можно ли тратить деньги с найденной банковской карты
В Испании нашли потерянный шедевр Пикассо
ВВС США объявили тендер на строительство частных ЦОД на авиабазах
Известному предпринимателю сулят срок за поставки дронов для ВСУ
Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу
Королевская семья Британии: новости, почему Диана жаловалась на Карла III
Российские войска разнесли подпитывающие ВСУ объекты на Украине
Пнувший музыкальную колонку житель Луганска скончался
Группировка ВСУ почти оказалась в котле под Красным Лиманом
Цифровой рубль: полный обзор новой валюты
«Не останется без ответа»: сенатор об атаке БПЛА на Красногорск
Суд Петербурга приговорил курьера мошенников к пяти годам колонии
Армия России заняла еще одно село в ДНР
Бельгия предложила ЕС финансировать Украину без использования активов РФ
Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске резко возросло
Слезы россиянки из-за погони «гаишников» за мужем попали на видео
Бешеный койот набросился на женщину с собакой
Старый дом и новодел. Как жили Усольцевы: репортаж из Красноярского края
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.