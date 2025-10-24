Воздушная запеканка как в садике: готовим завтрак мечты всего за 25 минут

Эта творожная запеканка с маком — тот самый вкус, который знаком нам с детства. Нежная воздушная текстура в сочетании с ароматными маковыми зернышками создает неповторимую гармонию. Такой завтрак или десерт понравится абсолютно всем — от малышей до взрослых, ценящих традиционные рецепты.

Секрет идеальной запеканки прост: три яйца взбиваю со щепоткой соли и сахаром до легкой пены. Добавляю 800–900 граммов творога, 300 граммов сметаны и 7 столовых ложек манки с ванилином. Тщательно взбиваю все блендером до однородной кремообразной консистенции — это гарантирует отсутствие комочков. Аккуратно вмешиваю предварительно замоченный мак. Выкладываю массу в смазанную форму и выпекаю при 165 °C около 25 минут до золотистого цвета. Даю запеканке немного остыть в форме — тогда она сохранит свою нежную структуру при нарезке.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.