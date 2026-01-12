Лучше магазинных круассанов! Шоколадные улитки с миндальной крошкой: два ингредиента и 25 минут до французского завтрака

Действительно, зачем идти в пекарню, если за 25 минут можно создать дома ароматную и хрустящую выпечку, которая превзойдет покупные круассаны? Секрет в сочетании сливочного слоеного теста, тающего горького шоколада и хрустящей миндальной крошки, которая при обжарке раскрывает потрясающий ореховый аромат. Эти улитки станут звездой вашего утреннего кофе, даря ощущение настоящего французского кафе у вас на кухне.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (500 г), 100 г темного шоколада, 50 г молотого миндаля, 1 яичный желток для смазки, 1 ст. л. сахара. Разморозьте тесто по инструкции. Шоколад поломайте на мелкие кусочки. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт. Равномерно рассыпьте по нему кусочки шоколада и молотый миндаль, слегка вдавив их в тесто. Плотно сверните пласт в рулет. Нарежьте рулет на кусочки толщиной 2–3 см — это будущие улитки. Выложите их срезом вверх на противень, застеленный пергаментом, слегка приплюснув. Смажьте желтком, смешанным с ложкой воды, для глянцевой корочки. Посыпьте сахаром. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

