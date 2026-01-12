Пир на весь мир из одной сковороды и куска теста: это халяка из Каракаса. Сытнее и вкуснее не придумаешь

Внешне халяка может выглядеть скромно, но внутри скрывается настоящая вкусовая симфония. Сочное мясо, солоноватые оливки, пикантные каперсы и мягкое кукурузное тесто создают невероятную игру текстур и оттенков в каждом кусочке.

Для начала нужно приготовить тесто. В миске смешивают 500 г кукурузной муки мелкого помола, примерно 500–600 мл теплой воды или бульона, 2-3 столовые ложки растительного масла и щепотку соли. Замешивают мягкое, пластичное тесто, которое не липнет к рукам, накрывают и дают ему отдохнуть.

Параллельно готовят начинку. На сковороде обжаривают 500 г смеси говяжьего и свиного фарша до румяности. Затем добавляют нарезанную кубиками луковицу, нарезанный соломкой болгарский перец и 2-3 измельченных зубчика чеснока, пассеруют до мягкости. Вливают 1-2 столовые ложки томатной пасты для сочности, добавляют 100 г нарезанных зеленых оливок без косточек и 2 столовые ложки каперсов. Смесь тушат 5–7 минут, солят и перчат по вкусу, а затем полностью остужают.

Самый ответственный этап — сборка. Тесто раскатывают в прямоугольный пласт толщиной около 1 см. На него равномерно распределяют остывшую мясную начинку, отступая от краев. Аккуратно, но плотно сворачивают рулет, тщательно защипнув края. Для аутентичности рулет можно завернуть в предварительно ошпаренные кипятком большие листья банана или подорожника — они дадут неповторимый аромат. Если листьев нет, можно использовать пищевую пленку для формовки, а затем переложить рулет на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Халяку укладывают швом вниз, смазывают поверхность взбитым яйцом или маслом для красивой золотистой корочки и выпекают в разогретой до 180 °C духовке от 45 до 60 минут. Готовому рулету дают немного отдохнуть, чтобы его было удобно нарезать на аппетитные ломти. Подают теплым как самостоятельное сытное блюдо.

