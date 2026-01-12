Атака США на Венесуэлу
Пир на весь мир из одной сковороды и куска теста: это халяка из Каракаса. Сытнее и вкуснее не придумаешь

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Внешне халяка может выглядеть скромно, но внутри скрывается настоящая вкусовая симфония. Сочное мясо, солоноватые оливки, пикантные каперсы и мягкое кукурузное тесто создают невероятную игру текстур и оттенков в каждом кусочке.

Для начала нужно приготовить тесто. В миске смешивают 500 г кукурузной муки мелкого помола, примерно 500–600 мл теплой воды или бульона, 2-3 столовые ложки растительного масла и щепотку соли. Замешивают мягкое, пластичное тесто, которое не липнет к рукам, накрывают и дают ему отдохнуть.

Параллельно готовят начинку. На сковороде обжаривают 500 г смеси говяжьего и свиного фарша до румяности. Затем добавляют нарезанную кубиками луковицу, нарезанный соломкой болгарский перец и 2-3 измельченных зубчика чеснока, пассеруют до мягкости. Вливают 1-2 столовые ложки томатной пасты для сочности, добавляют 100 г нарезанных зеленых оливок без косточек и 2 столовые ложки каперсов. Смесь тушат 5–7 минут, солят и перчат по вкусу, а затем полностью остужают.

Самый ответственный этап — сборка. Тесто раскатывают в прямоугольный пласт толщиной около 1 см. На него равномерно распределяют остывшую мясную начинку, отступая от краев. Аккуратно, но плотно сворачивают рулет, тщательно защипнув края. Для аутентичности рулет можно завернуть в предварительно ошпаренные кипятком большие листья банана или подорожника — они дадут неповторимый аромат. Если листьев нет, можно использовать пищевую пленку для формовки, а затем переложить рулет на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Халяку укладывают швом вниз, смазывают поверхность взбитым яйцом или маслом для красивой золотистой корочки и выпекают в разогретой до 180 °C духовке от 45 до 60 минут. Готовому рулету дают немного отдохнуть, чтобы его было удобно нарезать на аппетитные ломти. Подают теплым как самостоятельное сытное блюдо.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
