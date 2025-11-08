Измены, любовь к деньгам, алименты 14 тысяч рублей: как живет Алана Мамаева

Блогер и бывшая модель Алана Мамаева обрела популярность благодаря скандальному разводу с футболистом Павлом Мамаевым. Что известно о ее личной жизни, чем она сейчас занимается?

Чем известна Мамаева

Алана Мамаева (девичья фамилия — Хубецова) родилась 7 сентября 1987 года в Калининграде. В юности работала моделью, имеет титул «Мисс Калининград — 2003», высшего образования нет.

«Я никогда не буду работать. Я бестолковая. Я не смогу чем-то управлять. Я ленивая. У меня нет высшего образования, и я этим горжусь. Я этого никогда не скрывала. Я его могла купить 15 тысяч раз, как это сделали почти все мои знакомые. Но зачем?» — поделилась она на YouTube-шоу «Точки NadИ».

Впервые на телевидении Мамаева появилась в 2011 году в программе «Давай поженимся!». Позднее стала развивать личные аккаунты в социальных сетях и запустила собственный YouTube-канал под названием «Пластика», проект был посвящен эстетической медицине. Блогер не скрывает, что любит деньги.

«Я люблю деньги и всегда любила, с детства. Когда мне мама говорила убрать свою комнату, я отвечала: „Мам, у меня будет прислуга, которая будет убираться“. У меня всегда было это стремление. И мне фартит. Но я легко расстаюсь с деньгами: есть уверенность, что придут еще. Это называется яснознание. Хоть убей меня об стену, но я знаю, что деньги у меня всегда будут», — отмечала она.

Что известно о личной жизни Мамаевой

Первый раз Алана Мамаева вышла замуж за кикбоксера Александра Липового. Они вместе участвовали в шоу «Давай поженимся!». В эфире показали, что спортсмен выбрал блогера в качестве своей невесты среди трех претенденток, однако позднее выяснилось, что пара на тот момент уже состояла в браке.

От Липового Мамаева родила сына Алекса. На развод блогер подала после того, как встретила футболиста Павла Мамаева. Вскоре у пары родилась дочь Алиса. Мамаева неоднократно обвиняла супруга в изменах, однако прощала его.

В 2021 году она подала на развод, после чего последовали долгие судебные разбирательства по алиментам. Блогер хотела, чтобы футболист платил деньги не только на их общего ребенка, но и на ее сына от первого брака.

«Павел, при всем моем уважении, поступил очень непорядочно, заявив в суде, что у него только один ребенок. До сих пор не могу поверить, что это все из-за алиментов. Столько времени заниматься усыновлением, чтобы перед разводом отказаться от ребенка», — делилась она в соцсетях.

Сначала суд обязал спортсмена отдавать экс-супруге треть зарплаты на содержание их общего ребенка. Весной 2022 года сумму сократили до одной шестой оклада. По словам Мамаевой, она получает алименты в размере 14 тысяч рублей.

В 2024 году Мамаева рассказала об отношениях с пластическим хирургом Павлом Корнеевым, однако этот роман продлился недолго. Блогер не скрывает, что требовала от избранника финансовой поддержки.

«Я ему сразу сказала, что для меня важна финансовая составляющая. Мне нужны деньги. Попросила мало — миллион рублей. Если бы мне от него нужны были только деньги, то я бы, естественно, попросила не один миллион рублей», — сказала она в шоу «Злые языки».

Сколько пластических операций делала Мамаева

Алана Мамаева около 10 лет назад делала ринопластику и маммопластику. В 2023 году блогер также рассказала, что перенесла тяжелую пластическую операцию, которая понадобилась ей из-за того, что после резкого похудения у нее начался птоз ягодиц.

«Из-за птоза импланты встали неправильно — из-за перенапряжения мышц они просто уезжали в сторону. Выглядело это, мягко говоря, некрасиво», — поделилась она в соцсетях.

По словам Мамаевой, сейчас ее рост составляет 178 сантиметров, а вес — 51 кг.

Чем сейчас занимается Мамаева

Алана Мамаева продолжает вести личный блог в соцсетях, а также принимает участие в ТВ-шоу.

В сентябре блогер проиграла суд за оформленную на отца Павла Мамаева недвижимость. Модель утверждала, что спортсмен во время их брака приобрел апартаменты и два машино-места, но оформил их на своего отца. После его смерти имущество перешло матери футболиста Ольге. Попытка оспорить это решение не увенчалась успехом.

