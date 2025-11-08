Открытый гроб, слезы жены, извинения Эрнста: как прошли похороны Николаева

Сегодня, 8 ноября, в Москве простились с народным артистом России Юрием Николаевым. Как прошли похороны, кто пришел проводить его в последний путь?

Как прошла церемония прощания с Николаевым

В субботу, 8 ноября, в храме Николая Чудотворца около Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с Юрием Николаевым, скончавшимся 4 ноября в возрасте 76 лет.

Проводить артиста в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги. Проститься с телеведущим приехал и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Президент России Владимир Путин на траурную церемонию прислал венок с красными розами.

Венок с красными розами от Владимира Путина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Также цветы отправили гендиректор Первого канала Константин Эрнст, группа «Любэ» и телеведущий Андрей Малахов. Рядом стоял венок с белыми цветами от супруги телеведущего Элеоноры, на траурной ленте которого было написано: «Мой любимый, ты в моем сердце навсегда. Твоя супруга Ляля».

Жена телеведущего не смогла сдержать слез у гроба мужа. К ней подходили друзья Юрия Николаева и выражали соболезнования. Народный артист РФ Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой подошли к Элеоноре Николаевой и обняли ее.

Вдова телеведущего с трудом нашла слова на прощании с артистом, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Вдова Элеонора и племянница Юрия Николаева Ольга (в центре) на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«То, что сейчас произошло, — это очень тяжело. Я новость никому не открыла. Даже не знаю, что вам еще сказать… Огромное вам спасибо за внимание. За то, что вы пришли, за то, что выразили внимание. Он этого достоин. Он так работал, его остановить было нельзя, туда-сюда. На разрыв аорты, как и получилось», — сказала она.

Племянница покойного добавила, что Николаев очень любил жизнь, излучал ее, как свет. По ее словам, он был режиссером своей жизни.

Константин Эрнст на церемонии прощания извинился перед Николаевым и рассказал, что телеведущий в жизни был очень скромным человеком, несмотря на свою известность и популярность.

«Юр, прости, что не придумали, как тебе пожить подольше. Сегодня нас всех, всей страны, стало на одного меньше. Юра навсегда сохранится в наших сердцах. И вот мы тебя очень любим», — заявил он.

Певица Пелагея расплакалась около открытого гроба Николаева на церемонии прощания. Она выразила бесконечную благодарность и любовь телеведущему, пообещав всегда хранить о нем память.

«Это было очень важно для меня. Я абсолютно точно знаю, что моя жизнь сложилась бы совершенно иначе, если бы не он. <…> Человек-легенда, эпоха — это все про него. Но самое главное, он был с таким огромным сердцем. Я вас очень люблю, я всегда буду вам благодарна и всегда буду вас помнить», — произнесла она.

Заслуженная артистка РФ Зара рассказала, что Николаев до последнего не жаловался окружению на здоровье и скрывал свое состояние.

«Он всегда успокаивал, говорил, что все хорошо по здоровью, что он проверяется, что все слава Богу. Вот мы много лет сидели вместе с Юрием Александровичем в жюри проекта „Звезда“ и уже сами судили молодых талантливых артистов… Не знаю… Он, Лялечка, это что-то вот… Они неразделимы. Я очень переживаю, как она сейчас будет», — поделилась исполнительница.

Попрощаться с Николаевым также пришли заслуженный артист РФ Александр Маршал, телеведущие Валдис Пельш, Алла Данько и Елена Малышева, народные артисты России Юрий Антонов и Анита Цой, а также актер Леонид Ярмольник.

Попрощаться с Николаевым также пришли заслуженный артист РФ Александр Маршал, телеведущие Валдис Пельш, Алла Данько и Елена Малышева, народные артисты России Юрий Антонов и Анита Цой, а также актер Леонид Ярмольник.

Николаева похоронили на Троекуровском кладбище рядом с могилами певцов Вячеслава Добрынина и Бедроса Киркорова, телеведущих Михаила Зеленского, Сергея Доренко и Анатолия Лысенко, а также актеров Сергея Колесникова и Ирины Мирошниченко.

