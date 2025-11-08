«Очень тяжело»: вдова Николаева с трудом нашла слова на прощании с артистом Вдова Николаева с трудом нашла слова на прощании с артистом

Вдова телеведущего и актера Юрия Николаева Элеонора с трудом нашла слова на прощании с артистом, сообщает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, артист всегда работал «на разрыв». Она также поблагодарила всех, кто выразил уважение покойному.

Очень тяжело. Довольно долго прожили, старались друг друга любить, помогать и уважать <…> Даже не знаю, что больше сказать <…> Юрий работал, как говорится, на разрыв аорты. Огромное спасибо за внимание, за то, что выразили уважение, — заявила Элеонора.

Племянница покойного добавила, что Николаев очень любил жизнь, излучал ее, как свет. По ее словам, он был режиссером своей жизни.

Церемония прощания с Николаевым проходит в Москве. Друзья и коллеги телеведущего собрались у Большого траурного зала Троекуровского кладбища.

Ранее режиссер Виктор Бурмистров заявил, что Николаев был очень разносторонним человеком, который воспитал множество талантливых артистов. Он отметил огромный вклад ведущего в сферу культуры и искусства. Вся плодотворная жизнь Николаева, по воспоминаниям режиссера, была наполнена взращиванием музыкальных кадров.