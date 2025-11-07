13-я пенсия в конце 2025 года: кому заплатят, сколько, как получить

В конце 2025 года российские пенсионеры получат единовременную выплату — так называемую 13-ю пенсию. Какие подробности известны?

Что такое 13-я пенсия, кому и когда выплатят

Под 13-й пенсией обычно понимают дополнительную выплату пенсионерам, которая приурочена к Новому году или другим событиям — по аналогии с 13-й зарплатой.

Право на получение единовременной денежной выплаты имеют практически все категории пенсионеров. Это акция, охватывающая получателей следующих видов пенсий: страховая пенсия по старости, социальная пенсия (по инвалидности, потере кормильца и т. д.), пенсия по государственному пенсионному обеспечению, включая военных пенсионеров и сотрудников силовых ведомств.

Размер 13-й пенсии будет строго соответствовать ежемесячной сумме пенсионного обеспечения, которую гражданин получает на момент проведения выплаты. Таким образом, каждый пенсионер получит в декабре ровно одну дополнительную пенсию.

Социальный фонд России (СФР) уже начал техническую и организационную подготовку к предстоящим выплатам. Для их получения пенсионерам не нужно подавать какие-либо заявления или обращаться в отделения СФР — все начисления будут произведены в беззаявительном порядке.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Перечисление средств запланировано на декабрь текущего года, старт будет дан в первой декаде месяца, а завершится процесс до 31 декабря.

Точные графики выплат по регионам будут доведены до сведения граждан дополнительно через региональные отделения Социального фонда России, официальные сайты органов социальной защиты, а также средства массовой информации.

Кому повысят пенсию с 1 декабря

Юрист Сергей Довгаль сообщил, что инвалидам I группы автоматически повысят пенсии с 1 декабря 2025 года. По его словам, для этой категории граждан введут 100-процентную фиксированную доплату в размере 8907,7 рубля в месяц.

«Кроме того, пенсии повысят и гражданам, которые достигнут возраста 80 лет в ноябре 2025 года. Для них произойдет автоматическое удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ее размер увеличится с 8907,7 рубля до 17 815,4 рубля в месяц», — рассказал он «ФедералПресс».

Довгаль добавил, что пересмотр выплат ожидает и работающих пенсионеров, которые уволились в ноябре: им автоматически пересчитают выплаты с учетом всех пропущенных индексаций. При этом их точная сумма будет индивидуальна для каждого гражданина.

