Штормовой ветер и холод до -9? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В выходные дни в Москве ожидаются осадки в виде дождя, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 8 и 9 ноября, ждать ли штормовых ветров и холода до -9 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, в выходные дни в Москве ожидается относительно теплая погода.

«В субботу пасмурно, ночью слабый дождь, днем преимущественно без осадков, в сумерках — от +7 до +9 градусов, после полудня до +10 градусов. В воскресенье осадки маловероятны, в облаках могут появиться просветы. В светлое время суток — от +7 до +10 градусов. На следующей неделе ощутимо похолодает», — рассказал синоптик.

По данным метеоцентров, в субботу, 8 ноября, погода в столице будет облачной. Столбики термометров покажут до +9 градусов, а ночью температура составит около +7 градусов. По ощущениям будет прохладнее, примерно +5 градусов, из-за влияния западного и юго-западного ветра, который местами может достигать скорости 5–10 м/с. Атмосферное давление будет низким, около 749 миллиметров ртутного столба. Что касается осадков, то в течение дня возможны небольшие дожди.

Воскресенье, 9 ноября, принесет с собой некоторое похолодание. Дневная температура воздуха опустится до отметки +7 градусов, а ночью составит около +5 градусов. Ветер сохранит юго-западное направление и умеренную силу, около 3–5 м/с. Атмосферное давление немного повысится, но останется в пределах нормы. Небо будет по-прежнему скрыто за облаками, однако вероятность существенных осадков снизится.

Таким образом, в Москве в выходные дни штормовых ветров и холода до -9 градусов не прогнозируется.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

В субботу гостей и жителей Санкт-Петербурга ждет облачная погода. Температура воздуха в течение дня будет довольно стабильной. Максимальные значения составят +8 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +6 градусов. Вероятность осадков невысока и оценивается примерно в 25%. Ветер будет восточно-северо-восточным, умеренным, со скоростью около 8 м/с. По ощущениям из-за облачности и ветра будет немного прохладнее, примерно +7 градусов.

В воскресенье, 9 ноября, сохранится облачная погода, однако жителей города ждет заметное похолодание, особенно в ночные часы. Дневная температура останется на уровне +8 градусов, а вот ночью ожидается существенное понижение до +1. Вероятность осадков останется низкой, около 25%. Ветер усилится и сменит направление на юго-западное, его скорость достигнет 9 м/с. Из-за возросшей скорости ветра погодные условия будут ощущаться как +5 градусов тепла.

