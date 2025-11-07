Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 12:28

Погода в Москве в субботу, 8 ноября: ждать ли резкого похолодания и снега

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве и Московской области завтра, 8 ноября, ожидаются осадки в виде дождя, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 8 ноября

В Москве завтра, 8 ноября, в дневное время воздух прогреется до +10 градусов.

«8 ноября ночью облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный. Температура в Москве ночью от +6 до +8 градусов, по области — от +3 до +8 градусов. Днем облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Температура днем в Москве от +8 до +10 градусов, по области — от +6 до +11 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в субботу в российской столице ожидается пасмурная погода.

«В субботу пасмурно, ночью слабый дождь, днем преимущественно без осадков, в сумерках — от +7 до +9 градусов, после полудня до +10 градусов. В воскресенье осадки маловероятны, в облаках могут появиться просветы. В светлое время суток — от +7 до +10 градусов», — заявил синоптик.

По данным метеорологических центров, температура воздуха в течение суток будет довольно прохладной. Ночью столбики термометров покажут около +4 градусов, а в утренние часы температура составит примерно +4–5 градусов. Днем воздух прогреется до +8–9 градусов, что немного выше климатической нормы для этого времени года. По ощущениям будет холоднее. Небо в течение всего дня будет покрыто облаками. Ветер ожидается западный, умеренный, со скоростью 4–5 м/с, с порывами до 11 м/с. Атмосферное давление будет стабильным и составит около 749–750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха останется повышенной на протяжении всех суток, достигнув 82–91%.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 8 ноября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 ноября в Санкт-Петербурге столбики термометров днем поднимутся до +10 градусов.

«8 ноября будет облачная погода. Ночью дождь, днем местами небольшой дождь. Ветер ночью западных направлений умеренный, днем переменный слабый. Температура воздуха в течение суток — от +8 до +10 градусов. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, температура воздуха в течение всего дня в Северной столице будет держаться на отметке около +7 градусов. По ощущениям же будет немного холоднее. Атмосферное давление будет стабильным и составит около 761–762 миллиметров ртутного столба. Ветер ожидается восточный или северо-восточный, слабый и умеренный, со скоростью 1–2 м/с. Небо в течение всего дня будет скрыто за облаками, однако значительных осадков не прогнозируется.

