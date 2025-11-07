Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 13:23

Экономист объяснил, как подсчитать пенсию с учетом советского стажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После валоризации пенсионные права, сформированные до 2002 года, увеличены на 10%, рассказал «Финансам Mail» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что при условии наличия трудового стажа в советский период процент увеличения был выше и определялся по формуле: 10% + 1% за каждый полный год трудового стажа.

Если, например, у гражданина было два года четыре месяца и семь дней трудового стажа, приобретенного до 1 января 1991 года, то его пенсионные права, сформированные до 1 января 2002 года, были увеличены на 12%, — объяснил экономист.

Балынин отметил, что специальные заявления о перерасчете гражданам подавать не надо. По его словам, валоризация прошла автоматически.

Ранее депутат Государственной думы Екатерина Стенякина рассказала, что в следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит более 27 тыс. рублей после индексации на 7,6%. По ее словам, такую пенсию назначают при достижении пенсионного возраста, получении инвалидности или при потере кормильца.

