Запрет на выдачу мультивиз россиянам: что известно, как ездить в страны ЕС

Сегодня, 7 ноября, Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. Что об этом известно, есть ли исключения, как теперь ездить в страны Евросоюза?

Что известно о запрете на выдачу многоразовых виз, исключения

Еврокомиссия официально запретила выдавать гражданам РФ шенгенские мультивизы. Теперь россияне могут сделать лишь одноразовую визу под конкретную поездку. Каждый раз, когда человек захочет посетить одну из стран Евросоюза, нужно будет вновь подавать заявление на визу.

Исключения могут быть сделаны для супругов и детей лиц, проживаемых в странах ЕС, а также работников транспорта — моряков, водителей и других. Эти категории могут получить многоразовую визу сроком на один год и на девять месяцев соответственно.

Уточняется, что введенные Еврокомиссией визовые ограничения подразумевают запрет на выдачу только новых многоразовых виз, действующие многократные шенгенские визы россиян на настоящий момент остаются в силе. Однако страны ЕС могут на свое усмотрение могут сократить срок их действия.

«Решение обеспечивает единообразное применение правил, однако не ограничивает государства ЕС в индивидуально обоснованных случаях уменьшать срок действия визы или, наоборот, выдавать многократные визы сроком до пяти лет, в частности, для независимых журналистов, правозащитников, представителей гражданского общества или других уязвимых лиц и членов их семей», — говорится в документе.

Как оформить шенгенскую визу

Заявления россиян на получение шенгенской визы впредь будут проходить усиленные проверки, заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

«Защита внешних границ ЕС требует внедрения надежных и всеобъемлющих правил оформления виз. Согласно новым принятым положениям, все заявления на получение визы, подаваемые гражданами Российской Федерации, будут подвергаться усиленным процедурам проверки и повышенному уровню контроля», — говорится в сообщении.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рекомендовали россиянам начинать оформлять биометрический паспорт и визовую документацию за полгода до предполагаемого путешествия в Европу, внимательнее организовывать международные поездки и учитывать все расходы.

«Поездки в Европу становятся сложнее и дороже. Оформление биометрического паспорта и подготовка визовой документации должны начинаться минимум за полгода до предполагаемой поездки. Кризис в отношениях с ЕС трансформирует структуру выездного туризма, создавая новые вызовы», — отметил член РСТ Михаил Абасов.

С какими странами у России безвизовый режим

Граждане России могут путешествовать без визы в десятки стран мира, заявил NEWS.ru председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

«В Европе к таким странам относятся Албания, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Молдавия, Сербия и Черногория. В Азии туристам из России доступны Азербайджан, Армения, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Израиль, Иордания, Иран, Катар, Киргизия, Лаос, Ливан, Макао, Малайзия, Мальдивы, ОАЭ, Оман, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и Филиппины», — напомнил эксперт.

Также российские туристы имеют право посещать без визы все граничащие с РФ азиатские страны, за исключением Японии; государства Южной Америки, за исключением Суринама; страны Северной Америки, кроме Гренады, Канады и США.

