06 ноября 2025 в 14:37

В РСТ рассказали, как подготовиться к путешествию в страны Европы

Член РСТ Абасов: оформление визы нужно начинать за полгода до посещения Европы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Оформление биометрического паспорта и визовой документации следует начинать минимум за полгода до предполагаемого путешествия в Европу, заявил НСН член Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов. Он призвал россиян внимательнее организовывать международные поездки и учитывать все расходы.

Поездки в Европу становятся сложнее и дороже. Оформление биометрического паспорта и подготовка визовой документации должны начинаться минимум за полгода до предполагаемой поездки. Кризис в отношениях с ЕС трансформирует структуру выездного туризма, создавая новые вызовы, — отметил Абасов.

По словам эксперта, тренд на отказ от небиометрических документов стал частью фундаментальных изменений правил въезда в Шенгенскую зону. Европа пошагово ужесточает миграционную политику, и только те туристы, которые смогут адаптироваться к новым реалиям, продолжат посещать страны ЕС, подытожил Абасов.

Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин заявил, что сообщения о планируемом ЕС введении новых ограничений на выдачу шенгенских виз для россиян — это информационный вброс. По его словам, только за 2024 год на территории РФ выдали более полумиллиона разрешений на кратковременное пребывание в странах, входящих в Шенгенскую зону.

