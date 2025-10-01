Алана Мамаева не смогла отсудить у бывших родственников апартаменты Экс-супруга Мамаева проиграла суд за оформленную на его отца недвижимость

Суд отказал бывшей супруге футболиста Павла Мамаева Алане Мамаевой в иске о признании апартаментов его отца совместно нажитым имуществом, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Женщина утверждала, что спортсмен во время их брака приобрел апартаменты и два машиноместа, но оформил их на своего отца. После его смерти имущество перешло матери футболиста Ольге.

По данным агентства, дело рассматривалось в закрытом режиме по ходатайству представителя Мамаева. Хамовнический суд Москвы оставил иск Аланы без удовлетворения, а попытка оспорить это решение в апелляции также не увенчалась успехом.

Год назад футболист Павел Мамаев подарил новой супруге Надежде Санько автомобиль за 30 млн рублей — Mercedes-AMG G63 Grand Edition. По ее словам, футболист тайно приобрел для нее редкий автомобиль. Таких в мире всего 1,5 тысячи.

Тем временем стало известно, что предприниматель Роман Товстик официально развелся с женой Еленой. По брачному договору экс-супруге миллиардера достался особняк стоимостью 600 млн рублей и еще несколько объектов недвижимости.