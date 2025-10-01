Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 09:14

Алана Мамаева не смогла отсудить у бывших родственников апартаменты

Экс-супруга Мамаева проиграла суд за оформленную на его отца недвижимость

Алана Мамаева Алана Мамаева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Суд отказал бывшей супруге футболиста Павла Мамаева Алане Мамаевой в иске о признании апартаментов его отца совместно нажитым имуществом, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Женщина утверждала, что спортсмен во время их брака приобрел апартаменты и два машиноместа, но оформил их на своего отца. После его смерти имущество перешло матери футболиста Ольге.

По данным агентства, дело рассматривалось в закрытом режиме по ходатайству представителя Мамаева. Хамовнический суд Москвы оставил иск Аланы без удовлетворения, а попытка оспорить это решение в апелляции также не увенчалась успехом.

Год назад футболист Павел Мамаев подарил новой супруге Надежде Санько автомобиль за 30 млн рублей — Mercedes-AMG G63 Grand Edition. По ее словам, футболист тайно приобрел для нее редкий автомобиль. Таких в мире всего 1,5 тысячи.

Тем временем стало известно, что предприниматель Роман Товстик официально развелся с женой Еленой. По брачному договору экс-супруге миллиардера достался особняк стоимостью 600 млн рублей и еще несколько объектов недвижимости.

спорт
Алана Мамаева
Павел Мамаев
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт назвал направления наступления ВСУ
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?»: Тарасова о перезапуске карьеры Валиевой у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.