Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 14:52

«Почему скоро?»: Мамаева колко ответила на слухи о неверности мужа

Мамаева заявила о желании узнать о неверности мужа прямо сейчас

Алана Мамаева Алана Мамаева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Супруга футболиста Павла Мамаева Надежда прокомментировала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) слухи о его возможной неверности. Отвечая на провокационный комментарий подписчика о том, что вскоре все якобы станет известно, она с иронией поинтересовалась, почему новость об измене нужно ждать так долго.

Запасаемся попкорном и смотрим. А почему скоро? Хочу сейчас узнать, — сказала жена спортсмена.

Ранее она получила сообщение о предполагаемой неверности мужа. Анонимный пользователь пообещал в скором времени раскрыть подтверждения.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что экс-футболист сборной России Павел Погребняк имеет налоговую задолженность около 22 млн рублей. Как сообщает источник, при неуплате в ближайшее время спортсмену могут заблокировать банковские счета и ограничить выезд за границу.

Также стало известно, что бывший вратарь московских команд «Спартак» и «Локомотив» Руслан Нигматуллин вновь планирует вступить в брак. Спустя два года после сложного расторжения отношений с супругой Еленой, в результате которого спортсмен лишился имущества, он принял решение начать новую жизнь.

Павел Мамаев
футболисты
измены
жены
слухи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В президентской библиотеке в Кремле обнаружен фрагмент танка
Черному риелтору с двумя пожизненными компенсируют «судебную волокиту»
В Верховной раде назвали популизмом социальные инициативы Зеленского
Судья за рулем Lexus насмерть сбила человека на Украине
Скончался известный фотограф
Карл III прервал молчание после кровавой резни в поезде на востоке Британии
«Может, одумаются»: депутат о последствиях ядерных испытаний США
Атака БПЛА сорвала десятки рейсов и планы отдыхающих
В Сеть попали кадры из личной библиотеки Путина с подарками от бойцов СВО
Детство на Украине, сын во Франции, новые роли: как живет Сергей Барковский
В ЛНР разрешили избавляться от агрессивных животных
Бывший украинский военный раскрыл, сколько стоит уволиться из ВСУ
Сотрудники прокуратуры постучались в дверь квартиры рэпера Icegergert
Скандал с россиянами в разрушенном отеле Кубы получил неожиданный поворот
Политолог раскрыл цель заявлений Маска о запрете спасать астронавтов с МКС
Снежный шторм накроет один регион России
Стало известно, где «на Руси» лечиться хорошо
Раскрыты причины отмены «Некрокомиккона»
Лечебная диета «Стол № 5»: правила, продукты и меню на неделю
Лифт с девушкой внутри сорвался с 12-го этажа в Москве
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.