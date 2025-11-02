«Почему скоро?»: Мамаева колко ответила на слухи о неверности мужа Мамаева заявила о желании узнать о неверности мужа прямо сейчас

Супруга футболиста Павла Мамаева Надежда прокомментировала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) слухи о его возможной неверности. Отвечая на провокационный комментарий подписчика о том, что вскоре все якобы станет известно, она с иронией поинтересовалась, почему новость об измене нужно ждать так долго.

Запасаемся попкорном и смотрим. А почему скоро? Хочу сейчас узнать, — сказала жена спортсмена.

Ранее она получила сообщение о предполагаемой неверности мужа. Анонимный пользователь пообещал в скором времени раскрыть подтверждения.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что экс-футболист сборной России Павел Погребняк имеет налоговую задолженность около 22 млн рублей. Как сообщает источник, при неуплате в ближайшее время спортсмену могут заблокировать банковские счета и ограничить выезд за границу.

Также стало известно, что бывший вратарь московских команд «Спартак» и «Локомотив» Руслан Нигматуллин вновь планирует вступить в брак. Спустя два года после сложного расторжения отношений с супругой Еленой, в результате которого спортсмен лишился имущества, он принял решение начать новую жизнь.