Футболист Нигматуллин готовится к свадьбе после развода Спустя два года после развода Нигматуллин объявил о свадьбе с новой избранницей

Бывший голкипер московских клубов «Спартак» и «Локомотив» Руслан Нигматуллин снова готовится к свадьбе, передает издание Super.ru. Два года назад спортсмен пережил сложный и болезненный развод с женой Еленой после 25 лет брака, оставшись без имущества, но решил начать все сначала.

Новой избранницей футболиста стала девушка по имени Эвелина. Пара встречается уже два года, и Нигматуллин сделал ей предложение. Спортсмен поделился в социальных сетях романтическими снимками с возлюбленной и вспоминает, как завязались их отношения.

Ровно два года назад мы сходили на первое свидание. А уже завтра начнется отсчет — ровно месяц до свадьбы. Надеемся, этот месяц пройдет спокойно. Или хотя бы без паники. Те, кто уже готовился к торжеству, поймут, — добавил Нигматуллин.

