Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 15:09

Футболист Нигматуллин готовится к свадьбе после развода

Спустя два года после развода Нигматуллин объявил о свадьбе с новой избранницей

Руслан Нигматуллин Руслан Нигматуллин Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Бывший голкипер московских клубов «Спартак» и «Локомотив» Руслан Нигматуллин снова готовится к свадьбе, передает издание Super.ru. Два года назад спортсмен пережил сложный и болезненный развод с женой Еленой после 25 лет брака, оставшись без имущества, но решил начать все сначала.

Новой избранницей футболиста стала девушка по имени Эвелина. Пара встречается уже два года, и Нигматуллин сделал ей предложение. Спортсмен поделился в социальных сетях романтическими снимками с возлюбленной и вспоминает, как завязались их отношения.

Ровно два года назад мы сходили на первое свидание. А уже завтра начнется отсчет — ровно месяц до свадьбы. Надеемся, этот месяц пройдет спокойно. Или хотя бы без паники. Те, кто уже готовился к торжеству, поймут, — добавил Нигматуллин.

Ранее супруга известного футболиста Дэвида Бекхэма Виктория рассказала журналистам, что скрыла от мужа свое расстройство пищевого поведения. Бывшая участница популярной группы Spice Girls также рассказала о борьбе с психологическими проблемами.

футболисты
свадьбы
разводы
Локомотив
Спартак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярный рэпер-иноагент столкнулся с отказом суда
Путин напомнил российским военным, кто определяет ход СВО
Абонементы со скидкой и льготы: как сэкономить на парковке в Краснодаре
Китай проявил непреклонность на торговых переговорах с США
«Машина с пустым баком»: Слуцкий раскритиковал поддержку соотечественников
Песков удивился решению Бельгии по конфискации российских активов
Футболист Нигматуллин готовится к свадьбе после развода
Захарова напомнила о цикличности истории на примере кино
Стало известно, кем представилась обманувшая Долину мошенница
Захарова вспомнила курьезную историю о своем имени и Нью-Йорке
Шквальные дожди и холод до 0? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Назван способ, как оценить моральные качества будущих сотрудников
Тодоренко показала архивные фото с росписи
Операция на утке с огромной стрелой в голове в Подмосковье попала на видео
Стала известна дата прощания с заслуженным артистом РФ Золотницким
Глава Россотрудничества рассказал о новых направлениях работы
Боярская поделилась трогательным семейным фото с прогулки в Царском Селе
В Минэнерго ответили, возобновит ли Россия экспорт бензина
Группа t.A.T.u. дала концерт впервые за 15 лет
Правильное хранение улова: как сохранить рыбу свежей надолго
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Готовим мясо по-кремлевски по советскому рецепту: говядина тает во рту
Семья и жизнь

Готовим мясо по-кремлевски по советскому рецепту: говядина тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.