23 октября 2025 в 12:43

Виктория Бекхэм поделилась, какую тайну скрывала от мужа

Виктория Бекхэм заявила, что скрывала от мужа расстройство пищевого поведения

Виктория Бекхэм Виктория Бекхэм Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

Виктория Бекхэм долгое время скрывала от своего мужа Дэвида Бекхэма серьезное расстройство пищевого поведения, пишет Page Six. Бывшая участница популярной группы Spice Girls также рассказала о своей борьбе с психологическими проблемами, вызванными интернет-травлей. По ее словам, у нее были проблемы с доверием, поэтому она не поделилась трудностями со своим супругом.

Она призналась, что период, когда ее называли «толстушкой» и «пухленькой из Spice Girls», стал для нее настоящим адом. В то время ее главной жизненной целью стало постоянное сжигание калорий.

В тот период я не доверяла вообще никому. Мне было страшно. Единственное, о чем я думала, — сжигать, сжигать, сжигать, — сказала Виктория Бекхэм.

Ранее она призналась, что удалила силиконовые импланты, установленные в 2006 году, чтобы повысить профессиональную репутацию в индустрии моды. Бывшая участница группы Spice Girls пришла к осознанию необходимости изменить свой имидж для нового этапа карьеры, сделав образы менее яркими и более сдержанными. Имплантаты были установлены в период, когда Виктория была известна как королева WAG — сообщества жен и подруг футболистов.

шоу-бизнес
заболевания
здоровье
звезды
