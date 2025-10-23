Виктория Бекхэм поделилась, какую тайну скрывала от мужа

Виктория Бекхэм долгое время скрывала от своего мужа Дэвида Бекхэма серьезное расстройство пищевого поведения, пишет Page Six. Бывшая участница популярной группы Spice Girls также рассказала о своей борьбе с психологическими проблемами, вызванными интернет-травлей. По ее словам, у нее были проблемы с доверием, поэтому она не поделилась трудностями со своим супругом.

Она призналась, что период, когда ее называли «толстушкой» и «пухленькой из Spice Girls», стал для нее настоящим адом. В то время ее главной жизненной целью стало постоянное сжигание калорий.

В тот период я не доверяла вообще никому. Мне было страшно. Единственное, о чем я думала, — сжигать, сжигать, сжигать, — сказала Виктория Бекхэм.

Ранее она призналась, что удалила силиконовые импланты, установленные в 2006 году, чтобы повысить профессиональную репутацию в индустрии моды. Бывшая участница группы Spice Girls пришла к осознанию необходимости изменить свой имидж для нового этапа карьеры, сделав образы менее яркими и более сдержанными. Имплантаты были установлены в период, когда Виктория была известна как королева WAG — сообщества жен и подруг футболистов.