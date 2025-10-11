Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 16:36

Виктория Бекхэм избавилась от силиконовых имплантов ради одной цели

DM: Виктория Бекхэм удалила силиконовые импланты ради статуса в мире моды

Виктория Бекхэм Виктория Бекхэм Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press

Бывшая участница группы Spice Girls и дизайнер Виктория Бекхэм сообщила, что удалила установленные в 2006 году силиконовые импланты, чтобы к ней серьезнее относились в мире моды, сообщает Daily Mail. Спустя годы она пришла к выводу, что для нового этапа профессиональной карьеры необходимо уменьшить яркость образов и представить себя в другом свете.

Импланты были установлены в период, когда Виктория была известна как королева WAG — жен и подруг футболистов. В то время СМИ активно освещали ее яркие публичные появления и эффектные образы.

Идею об удалении имплантов ей подал близкий друг, французский дизайнер Ролан Мурэ. Как отмечает Бекхэм, это решение действительно помогло ей завоевать признание в индустрии моды и лучше раскрыть свою творческую индивидуальность через собственные коллекции.

Ранее пользователи социальных сетей подвергли критике внешний вид Виктории Бекхэм после публикации ее архивного фотографического снимка. Многие комментаторы высказали предположения о проведении ею пластических операций. На опубликованном снимке знаменитость запечатлена в джинсовой рубашке, с пышными кудрями и котенком, сидящим у нее на плече. Пользователи обратили внимание на заметные различия между прошлым и текущим образом звезды.

