19 сентября 2025 в 19:26

В Сети критикуют внешность Виктории Бекхэм из-за архивного фото

Викторию Бекхэм заподозрили в пластических операциях

Виктория Бекхэм Виктория Бекхэм Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пользователи социальных сетей раскритиковали внешность 51-летней певицы Виктории Бекхэм после публикации ее архивного фото и обвинили ее в пластических операциях, сообщает Daily Mail. На снимке молодая знаменитость позирует в джинсовой рубашке с объемными кудрями и котенком на плече. Многие комментаторы обратили внимание на различия между прошлым и нынешним образом звезды.

Эти старые фотографии наглядно демонстрируют, сколько пластических операций она сделала. Нос — главное отличие. У нее определенно не тот нос, что был на старых фотографиях, — высказался один из комментаторов.

Часть пользователей отметила, что на архивном фото Бекхэм выглядела «как совершенно обычная молодая девушка» без выраженных изменений во внешности. Обсуждение внешности знаменитости продолжает набирать обороты в социальных сетях, сама знаменитость это никак не комментировала.

Ранее канадский актер Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант, подвергавшейся хейту из-за внешности, после шести лет отношений. Закрытая церемония бракосочетания состоялась в Европе, а вскоре пара планирует провести публичное торжество.

