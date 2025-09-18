Киану Ривз тайно женился на подвергавшейся хейту возлюбленной

Канадский актер Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант, подвергавшейся хейту из-за внешности, после шести лет отношений, сообщает RadarOnline. Закрытая церемония бракосочетания состоялась в Европе, а вскоре пара планирует провести публичное торжество.

Грант неоднократно подвергалась критике в социальных сетях из-за своей внешности, некоторые пользователи нелестно сравнивали пару. Несмотря на это, 61-летний актер и его 52-летняя избранница сохраняли отношения на протяжении шести лет. Грант младше Ривза на девять лет, хотя некоторые пользователи соцсетей ошибочно считали ее старше актера.

