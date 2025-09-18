«Интервидение-2025»
18 сентября 2025 в 12:25

Киану Ривз тайно женился на подвергавшейся хейту возлюбленной

Киану Ривз тайно женился на Александре Грант

Александра Грант и Киану Ривз Александра Грант и Киану Ривз Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Канадский актер Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант, подвергавшейся хейту из-за внешности, после шести лет отношений, сообщает RadarOnline. Закрытая церемония бракосочетания состоялась в Европе, а вскоре пара планирует провести публичное торжество.

Грант неоднократно подвергалась критике в социальных сетях из-за своей внешности, некоторые пользователи нелестно сравнивали пару. Несмотря на это, 61-летний актер и его 52-летняя избранница сохраняли отношения на протяжении шести лет. Грант младше Ривза на девять лет, хотя некоторые пользователи соцсетей ошибочно считали ее старше актера.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова заявила, что хочет сыграть свадьбу с продюсером Александром Златопольским в узком кругу родных и близких. По ее словам, пока дата мероприятия неизвестна, а заявление в ЗАГС еще не подано.

До этого певица Татьяна Буланова призналась, что временами содержала своего молодого мужа Валерия Руднева, который младше ее на 19 лет. Это третий брак артистки. Она рассказала, что за годы совместной жизни у мужа не всегда все складывалось.

