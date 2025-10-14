Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 19:10

Киану Ривз впервые отреагировал на сплетни о тайной свадьбе

Киану Ривз не стал отвечать прямо на вопрос о свадьбе с Грант

Киану Ривз Киану Ривз Фото: Steve Vas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голливудский актер Киану Ривз впервые прокомментировал слухи о тайной свадьбе с 52-летней художницей Александрой Грант, передает портал E! Online. На премьере своего нового фильма «Добрая удача» он заявил, что подобные новости появляются в СМИ не в первый раз.

Ну, это был не первый раз. Мы встречаемся уже давно, — коротко сказал Ривз.

Ранее источник издания E! News сообщил, что Ривз не женился на своей возлюбленной. По его словам, они не устраивали тайного торжества. О возможной свадьбе Ривза и Грант стало известно несколько недель назад. Влюбленные впервые встретились на званом ужине в 2009 году. Впервые они вышли как пара на гала-вечере LACMA Art + Film Gala в 2019 году.

Тем временем в мировом суде Москвы назначили дату начала бракоразводного процесса между блогером Оксаной Самойловой и рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) — предварительное слушание по делу запланировано на 28 октября 2025 года. Информация о том, что звездные супруги разводятся, появилась 6 октября.

