Стало известно, когда начнется процесс по разводу Самойловой с Джиганом Беседа по разводу Оксаны Самойловой и Джигана назначена на 28 октября

В мировом суде Москвы назначили дату начала бракоразводного процесса между блогером Оксаной Самойловой и рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) — предварительное слушание по делу запланировано на 28 октября 2025 года, данные об этом опубликованы в карточке дела на сайте единого информационного пространства мировых судей столицы. Информация о том, что звездные супруги разводятся, появилась 6 октября.

Назначена беседа на 28 октября 2025 года, — сообщается на портале.

Ранее супруга актера Владимира Селиванова, Александра Селиванова, высказала мнение о причинах развода Самойловой и Джигана. По ее словам, одной из причин мог стать раздельный сон супругов. Александра считает общий сон важной составляющей романтических отношений, а его отсутствие — признаком угасших чувств и растущей дистанции между партнерами. Таким образом, развод, по мнению Александры, был лишь вопросом времени.

До этого Самойлова привлекла внимание публики, впервые выйдя на связь после новости о разводе с рэпером Джиганом. Она поделилась новыми снимками в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Поклонники предположили, что на фотографиях — квартира, которая могла стать новым местом жительства Оксаны после возможного разрыва с супругом.