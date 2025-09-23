Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, правдивы ли слухи о свадьбе Киану Ривза

E! News: Киану Ривз не играл свадьбу с Александрой Грант

Александра Грант и Киану Ривз Александра Грант и Киану Ривз Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Актер Киану Ривз не женился на своей возлюбленной Александре Грант, рассказал источник изданию E! News. По его словам, они не устраивали тайную свадьбу.

Это неправда. Они не женаты, — сказал собеседник.

О возможной свадьбе Ривза и Грант стало известно на прошлой неделе. Возлюбленная актера неоднократно подвергалась критике в социальных сетях из-за своей внешности, некоторые пользователи нелестно сравнивали пару.

До этого телеведущая Анфиса Чехова заявила, что хочет сыграть свадьбу с продюсером Александром Златопольским в узком кругу родных и близких. По ее словам, пока дата мероприятия неизвестна, а заявление в ЗАГС еще не подано.

Между тем певица Татьяна Буланова призналась, что временами содержала своего молодого мужа Валерия Руднева, который младше ее на 19 лет. Это третий брак артистки. Она рассказала, что за годы совместной жизни у мужа не всегда все складывалось. Артистка пошутила, что возлюбленный отдаст ей средства, когда изменит свою карьеру, став олигархом.

