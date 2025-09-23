Стало известно, правдивы ли слухи о свадьбе Киану Ривза E! News: Киану Ривз не играл свадьбу с Александрой Грант

Актер Киану Ривз не женился на своей возлюбленной Александре Грант, рассказал источник изданию E! News. По его словам, они не устраивали тайную свадьбу.

Это неправда. Они не женаты, — сказал собеседник.

О возможной свадьбе Ривза и Грант стало известно на прошлой неделе. Возлюбленная актера неоднократно подвергалась критике в социальных сетях из-за своей внешности, некоторые пользователи нелестно сравнивали пару.

