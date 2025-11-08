Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 21:52

Теннисистка Рыбакина впервые одержала победу в Итоговом турнире WTA

Елена Рыбакина Елена Рыбакина Фото: Luo Chen/XinHua/Global Look Press

Представительница Казахстана Елена Рыбакина впервые одержала победу над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в финальном матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в Эр-Рияде. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:0).

Для 26-летней Рыбакиной этот финал стал дебютным в карьере на Итоговом турнире WTA. Эта победа принесла ей 11-й титул в одиночном разряде в карьере и третий в текущем сезоне. До июня 2018 года Рыбакина представляла Россию.

Соболенко, которая с октября 2024 года занимает первую строчку мирового рейтинга, во второй раз участвовала в финале Итогового турнира. В 2022 году белорусская спортсменка также уступила в решающем матче. На счету 27-летней теннисистки 21 победа на турнирах WTA и четыре титула на турнирах Большого шлема.

Ранее стало известно, что россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс получили $1,067 млн (85,4 млн рублей) призовых по итогам участия в заключительном турнире сезона Женской теннисной ассоциации. Спортсменки стали победительницами в парном разряде.

теннис
спорт
соревнования
WTA
