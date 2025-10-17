Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 09:32

Звезда «Голого пистолета» умер, почти дожив до 100 лет

Актер Эд Уильямс умер на 99-м году жизни в Лос-Анджелесе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский актер Эд Уильямс, известный по роли лаборанта в комедийной франшизе «Голый пистолет», ушел из жизни в Лос-Анджелесе, сообщил The Hollywood Reporter. Артисту было 98 лет, он скончался 2 октября, однако об этом стало известно лишь сейчас.

Свою знаменитую роль Уильямс получил в проектах, которые создали Джим Абрахамс и братья Цукер. Он играл сотрудника лаборатории Теда Олсона с абсолютно серьезным видом, что создавало комичный контраст с нелепыми ситуациями вокруг.

Актер стал одним из двух исполнителей, кто появился во всех экранных работах этой франшизы — от первоначального сериала «Полицейский отряд!» до трех полнометражных фильмов. Его партнером по этому достижению был Лесли Нильсен.

В своем творчестве Уильямс успел поработать на радио, а также в телевизионных проектах. Однако в середине карьеры он на два десятилетия оставил актерскую профессию, чтобы преподавать телевизионное мастерство в одном из колледжей Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что сооснователь и ведущий гитарист рок-группы Kiss Пол Дэниел Фрейли по прозвищу Эйс умер на 75-м году жизни. Причиной смерти стали травмы, полученные при падении в конце сентября.

