08 ноября 2025 в 20:56

Пособница Эпштейна оказалась рада новым тюремным условиям

NBC: пособница Эпштейна Максвелл положительно оценила условия в новой тюрьме

Гислейн Максвелл Гислейн Максвелл Фото: Corredor99/MediaPunch/Global Look Press

Осужденная за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну, обвиняемому в секс-торговле, Гислейн Максвелл положительно оценила условия содержания в своей новой тюрьме в Техасе, сообщает NBC. В письмах она описывает более комфортную атмосферу по сравнению с предыдущим местом заключения.

В письмах Максвелл описывает облегчение, которое она испытала, находясь в более спокойном учреждении, где не было случаев насилия, где персонал был вежливым, а питание лучше, — говорится в сообщении телеканала.

Максвелл сравнила свои ощущения с «Алисой, попавшей в Зазеркалье», отметив, что чувствует себя значительно счастливее и в большей безопасности. При этом, как сообщает телеканал, другие заключенные жалуются на особое отношение к Максвелл. По их словам, ей отдельно приносят еду, в то время как остальные питаются пищей, приготовленной заключенными.

Ранее брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю объявил о добровольном отказе от использования титула герцога Йоркского. Это решение стало следствием многочисленных скандалов, связанных с обвинениями в сексуальном насилии, связями с Эпштейном и контактами с китайскими официальными лицами.

