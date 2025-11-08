Пособница Эпштейна оказалась рада новым тюремным условиям

Осужденная за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну, обвиняемому в секс-торговле, Гислейн Максвелл положительно оценила условия содержания в своей новой тюрьме в Техасе, сообщает NBC. В письмах она описывает более комфортную атмосферу по сравнению с предыдущим местом заключения.

В письмах Максвелл описывает облегчение, которое она испытала, находясь в более спокойном учреждении, где не было случаев насилия, где персонал был вежливым, а питание лучше, — говорится в сообщении телеканала.

Максвелл сравнила свои ощущения с «Алисой, попавшей в Зазеркалье», отметив, что чувствует себя значительно счастливее и в большей безопасности. При этом, как сообщает телеканал, другие заключенные жалуются на особое отношение к Максвелл. По их словам, ей отдельно приносят еду, в то время как остальные питаются пищей, приготовленной заключенными.

Ранее брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю объявил о добровольном отказе от использования титула герцога Йоркского. Это решение стало следствием многочисленных скандалов, связанных с обвинениями в сексуальном насилии, связями с Эпштейном и контактами с китайскими официальными лицами.