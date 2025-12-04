Опубликованы новые фотографии с острова Эпштейна Конгресс США опубликовал новые фотографии и видео с острова Эпштейна

Комитет Палаты представителей США обнародовал в социальной сети Х ранее не публиковавшиеся фото и видео с частного острова Джеффри Эпштейна Little St. James. Демократы утверждают, что выложили эти материалы, чтобы пролить свет на обстановку, в которой жил финансист, и получить полную картину преступлений.

Эти материалы дают «тревожное представление» о среде, в которой жил Эпштейн, — заявил представитель демократов Роберт Гарсия.

На кадрах запечатлены интерьеры резиденции: комнаты, напоминающие стоматологический кабинет, спальни с масками исторических фигур. Внимание привлек стационарный телефон со списком быстрого набора, где часть номеров скрыта. Также опубликовано фото стены со словами «власть», «обман», «политический»; другие надписи были заретушированы.

Ранее газета The Independent сообщила, что в опубликованном перечне известных лиц, упомянутых в документах Эпштейна, оказались политики, члены британской королевской семьи, артисты и спортсмены. В списке фигурируют бывший президент США Билл Клинтон и действующий — Дональд Трамп.