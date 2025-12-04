Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 00:30

Опубликованы новые фотографии с острова Эпштейна

Конгресс США опубликовал новые фотографии и видео с острова Эпштейна

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Palm Beach Sheriff's office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Комитет Палаты представителей США обнародовал в социальной сети Х ранее не публиковавшиеся фото и видео с частного острова Джеффри Эпштейна Little St. James. Демократы утверждают, что выложили эти материалы, чтобы пролить свет на обстановку, в которой жил финансист, и получить полную картину преступлений.

Эти материалы дают «тревожное представление» о среде, в которой жил Эпштейн, — заявил представитель демократов Роберт Гарсия.

На кадрах запечатлены интерьеры резиденции: комнаты, напоминающие стоматологический кабинет, спальни с масками исторических фигур. Внимание привлек стационарный телефон со списком быстрого набора, где часть номеров скрыта. Также опубликовано фото стены со словами «власть», «обман», «политический»; другие надписи были заретушированы.

Ранее газета The Independent сообщила, что в опубликованном перечне известных лиц, упомянутых в документах Эпштейна, оказались политики, члены британской королевской семьи, артисты и спортсмены. В списке фигурируют бывший президент США Билл Клинтон и действующий — Дональд Трамп.

США
Джеффри Эпштейн
преступления
демократы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп ответил на вопрос, к чему приведет встреча Путина и Уиткоффа
Картошка с мясом, белый и черный хлеб: врач развеяла главные мифы о еде
Стармер доигрался: миллиардеры массово бегут из Британии — что происходит
За три часа ПВО уничтожила над Россией десятки дронов ВСУ
Опубликованы новые фотографии с острова Эпштейна
Мужчина погиб после атаки ВСУ на машину в Белгородской области
Приметы 4 декабря: Введение во храм — Введенские морозы и настоящая зима
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 декабря 2025 года
«Что у вас с прической?»: как Шуфутинский, Киркоров и другие «воюют» со СМИ
США уличили в копировании дешевых дронов Ирана
Летевший из Москвы в Пхукет самолет аварийно приземлился в Домодедово
Кадыров поддержал Путина после слов о быстром окончании войны с Европой
«Альянс — наш враг»: Медведев прокомментировал роспуск Совета Россия — НАТО
Трампу доложили о результатах переговоров в России
Грузия потребовала от Евросоюза и его структур извинений
Застолье обернулось для жителя Вольска комой
Что подарить девушке на Новый год: топ-80 идей для подарков
В Швейцарии отреагировали на допуск российских лыжников к этапу Кубка мира
В ЛНР оценили, сколько лет может уйти на разминирование региона
«В 23 вообще не рано»: дочь Славы о замужестве
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.