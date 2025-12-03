Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 23:46

США уличили в копировании дешевых дронов Ирана

Bloomberg: Пентагон начал производить скопированные у Ирана дроны за $35 тыс.

БПЛА Shahed-136 БПЛА Shahed-136 Фото: mfa.gov.ir
Американские военные начали использовать ударные беспилотники, созданные по образцу иранского Shahed-136, сообщает Bloomberg. Это негласное признание отставания США в разработке дешевого оружия, которым активно пользуются их противники, добавили в агентстве.

Развертывание дронов ведет специально созданная группа CENTCOM — Task Force Scorpion Strike. Ее эскадрилья состоит из аппаратов, разработанных методом обратного инжиниринга на основе сбитых и захваченных иранских беспилотников. Ранее в этом году ВВС США прямо обратились к оборонной промышленности с запросом на создание аналога Shahed-136. Американская версия может запускаться с различных платформ: катапульт, ракетных ускорителей и мобильных наземных систем.

Ключевое отличие — цена. Производство одного иранского дрона оценивается примерно в $35 тыс., в то время как американский MQ-9 Reaper стоит около $30 млн.

США отстают <…> и больше не могут рассчитывать на победу в бою с помощью дорогого оружия. <…> Они должны принять на вооружение недорогие системы, такие как доступные беспилотники, или смириться с поражением, — объяснила эксперт Bloomberg Бекки Вассер.

До этого стало известно, что Киев работает над созданием дронов-перехватчиков. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, новые БПЛА необходимы для отражения атак российских дронов, которые в последнее время, по словам политика, стали намного мощнее.

США
Иран
дроны
Пентагон
