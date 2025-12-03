Врача осудили за скрытую съемку пациентов и насилие над ними

Врач из Мичигана был приговорен к тюремному заключению сроком от 35 до 60 лет за тайную слежку и сексуальное насилие над пациентами, сообщает People. Уголовное дело было возбуждено в 2024 году после того, как супруга медика передала в полицию материалы скрытой съемки, на которых он тайно записывал ее и их детей.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина также устанавливал скрытые камеры в больничных палатах и спальнях пациентов, злоупотребляя их доверием к его врачебному статусу.

Кроме того, три женщины подали гражданские иски, утверждая, что медик совершал над ними насильственные действия в больнице, а руководство медицинского учреждения проигнорировало их обращения.

Ранее бразильский анестезиолог Джованни Квинтелла Безерра был арестован в Рио-де-Жанейро по подозрению в изнасиловании своей пациентки. В руки сотрудникам полиции попала компрометирующая видеозапись, записанная медсестрами лечебного заведения. На ней видно, что специалист совершал акт орального изнасилования во время проведения кесарева сечения женщине.