В Твери произошла страшная авария с участием автобуса Пять человек пострадали в результате аварии с автобусом в Твери

Пять человек пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей и автобуса в Твери, сообщила региональная Госавтоинспекция. По предварительным данным, водитель на второстепенной дороге не уступил машине на главной, которая затем врезалась в автобус.

На улице Новоторжская в городе Твери произошло столкновение трех транспортных средств. В результате ДТП за медицинской помощью обратились пять человек, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что лидером по количеству ДТП в России в 2025 году снова стала Ингушетия, а самыми аккуратными водителями признаны москвичи. Частота аварий в республике достигла 10,5%, что означает, что в аварию попадал каждый десятый местный водитель.

Кроме того, в Госавтоинспекции Нижегородской области заявили, что в результате аварии под Арзамасом пострадали 14 человек, включая ребенка. По имеющейся информации, столкновение произошло с участием двух автобусов, двух грузовиков и двух легковых автомобилей.

Также в МВД России сообщили, что в 2025 году количество фатальных аварий по вине подростков 14–16 лет выросло на 30%. В ведомстве также отметили 20-процентный рост числа ДТП, совершенных детьми младше десяти лет.