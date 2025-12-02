Раскрыты последствия ДТП в Нижегородской области ГАИ: после ДТП под Нижним Новгородом госпитализированы 14 человек

В результате ДТП под Арзамасом в Нижегородской области пострадали 14 человек, среди них ребенок, заявили в ГАИ региона. Отмечается, что столкнулись два автобуса, две фуры и две легковушки.

14 человек госпитализированы, один из них ребенок, троим оказывается помощь на месте, — сказал представитель инспекции.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Пензе пострадали шесть человек. Столкнулись автомобиль ВИС, грузовик «Скания» и автобус маршрута № 134.

До этого в МВД сообщили, что в Нижегородской области в городе Выксе 11-летний мальчик попал под колеса двух автомобилей подряд. Инцидент произошел в среду, 26 ноября, на улице Степана Разина. По предварительным данным, мальчик 2014 года рождения переходил проезжую часть. В этот момент на него совершила наезд женщина за рулем автомобиля Kia Carnival, после чего ребенка переехала Kia Soul. Спасти пострадавшего не удалось.

Перед этим в городе Сарапуле в Удмуртии произошло столкновение трех легковых автомобилей, в результате которого были пострадавшие, в том числе дети. В главном управлении МЧС по региону призвали всех водителей воздержаться от поездок из-за сильной гололедицы.