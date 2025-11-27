В Пензе шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Пензе, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Авария произошла на улице 40 лет Октября днем 27 ноября, столкнулись автомобиль ВИС, грузовик «Скания» и автобус маршрута № 134.

В результате происшествия водитель автомобиля «Скания» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажиры автобуса (женщины 1993, 1955, 1961 г. р.) получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще два пассажира автобуса, женщина 1970 года рождения и девочка 2009 года рождения, после оказания медицинской помощи были отпущены, — говорится в сообщении.

