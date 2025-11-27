День матери
27 ноября 2025 в 16:15

В Пензе шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Пензе, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Авария произошла на улице 40 лет Октября днем 27 ноября, столкнулись автомобиль ВИС, грузовик «Скания» и автобус маршрута № 134.

В результате происшествия водитель автомобиля «Скания» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажиры автобуса (женщины 1993, 1955, 1961 г. р.) получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще два пассажира автобуса, женщина 1970 года рождения и девочка 2009 года рождения, после оказания медицинской помощи были отпущены, — говорится в сообщении.

Ранее в МВД сообщили, что в Нижегородской области в городе Выксе 11-летний мальчик попал под колеса двух автомобилей подряд. Инцидент произошел в среду, 26 ноября, на улице Степана Разина. По предварительным данным, мальчик 2014 года рождения переходил проезжую часть. В этот момент на него совершила наезд женщина за рулем автомобиля Kia Carnival, после чего ребенка переехала Kia Soul. Спасти пострадавшего не удалось.

До этого стало известно, что водитель автомобиля Porsche на высокой скорости совершил наезд на молодого человека на пешеходном переходе в столичном районе Куркино. Согласно обнародованной информации, пострадавший пересекал проезжую часть на зеленый свет, когда машина, осуществлявшая обгон автобуса, сбила его.

