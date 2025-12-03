Пользователей смартфонов будут предупреждать о причине звонка

Пользователей смартфонов будут предупреждать о причине звонка The Verge: в Android появилась возможность помечать срочные телефонные вызовы

В смартфонах на платформе Android появилась функция маркировки неотложных звонков, сообщает издание The Verge. При этом разработчики в будущем планируют возможность указывать причину звонка.

Новая опция дает возможность звонившему отметить свой вызов специальным значком «срочно», видимым на дисплее собеседника. Представители Google пояснили, что эта функция позволит людям заранее информировать друг друга о важности звонка, подчеркивая необходимость быстрого принятия решения.

Поскольку сообщение о причине звонка также отображается в истории звонков, оно может стать полезным напоминанием о необходимости перезвонить кому-то по какому-то конкретному вопросу, — отметили журналисты.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков рассказал, что пользователям смартфонов следует избегать полного разряда аккумулятора для продления срока его службы. По его словам, оптимальным для литийионных батарей, которые установлены в современных гаджетах, является запас энергии в диапазоне от 20% до 80%.

До этого обновление iOS 26 вызвало волну жалоб среди владельцев iPhone из-за сильного перегрева устройств. Пользователи отметили, что смартфоны начинают нагреваться даже при выполнении простых задач,