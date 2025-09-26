IT-эксперт дал совет, как продлить срок службы батареи смартфона

Пользователям смартфонов следует избегать полного разряда аккумулятора для продления срока его службы, заявил NEWS.ru директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его словам, оптимальным для литийионных батарей, которые установлены в современных гаджетах, является запас энергии в диапазоне от 20% до 80%.

Современные смартфоны — это не только мощные устройства, но и хрупкие гаджеты, чья производительность напрямую зависит от состояния аккумулятора. Чтобы продлить срок службы батареи, следует придерживаться нескольких простых правил. Прежде всего избегайте полного разряда и перезаряда. Идеальный диапазон для литийионных аккумуляторов — от 20% до 80%. Регулярная подзарядка в течение дня предпочтительнее, чем однократная зарядка до 100% и последующий разряд до нуля, — пояснил Зыков.

Он отметил, что также крайне важно избегать как перегрева, так и переохлаждения гаджета. По словам IT-эксперта, высокие температуры могут значительно ускорить деградацию элементов питания.

Чтобы сохранить батарею смартфона, важно также следить за температурным режимом. Не оставляйте гаджет на прямом солнце, в нагретой машине или на морозе. Перегрев ускоряет деградацию батареи, а переохлаждение вредит химическим процессам. По возможности используйте оригинальные или сертифицированные зарядные устройства, чтобы избежать рисков, связанных с перегревом и нестабильным напряжением. Кроме того, можно оптимизировать настройки самого устройства: снизить яркость экрана, отключить ненужные беспроводные модули и ограничить фоновую работу приложений, — резюмировал Зыков.

