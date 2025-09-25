Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 13:16

Стало известно, от каких взрывоопасных телефонов лучше отказаться

IT-эксперт Геллер: чаще всего воспламеняются дешевые некачественные телефоны

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Наиболее частые случаи воспламенения и взрывов мобильных телефонов связаны с использованием дешевых некачественных гаджетов, заявил NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер. По его словам, основным фактором риска является перегрев устройства, который может привести к возгоранию аккумулятора.

Основная причина взрыва телефона связана с аккумулятором и перегревом смартфона. Обычно это происходит с недорогими некачественными телефонами, которые не прошли тестирование. Смартфон нагревается или потому, что плохо сделан, или на нем, например, установлены плохо написанные программы, которые разогревают телефон даже при фоновой активности или при заблокированном экране. Это приводит к воспламенению аккумулятора, — пояснил Геллер.

Ранее сообщалось, что в школе № 69 на улице Сабанеева во Владивостоке взорвался телефон Poco X3 Pro Core. В результате сгорела раздевалка учебного заведения. Смартфон детонировал в рюкзаке одного из школьников: ранец охватило пламя, затем оно перекинулось на помещение.

