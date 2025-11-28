В Татарстане начался пожар площадью пять тысяч квадратных метров На складе аккумуляторов в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане начался крупный пожар

На территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане начался пожар площадью пять тысяч квадратных метров на складе аккумуляторов, сообщили в Telegram-канале ОЭЗ. Отмечается, что пострадавших и погибших нет.

На территории ОЭЗ «Алабуга» на складе аккумуляторов площадью 5 тысяч квадратных метров произошло возгорание. Раненых и погибших нет, — сказано в публикации.

