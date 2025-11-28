День матери
В Татарстане начался пожар площадью пять тысяч квадратных метров

На складе аккумуляторов в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане начался крупный пожар

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане начался пожар площадью пять тысяч квадратных метров на складе аккумуляторов, сообщили в Telegram-канале ОЭЗ. Отмечается, что пострадавших и погибших нет.

На территории ОЭЗ «Алабуга» на складе аккумуляторов площадью 5 тысяч квадратных метров произошло возгорание. Раненых и погибших нет, — сказано в публикации.

Ранее танкер Kairos под флагом Гамбии, следовавший в порт Новороссийска, загорелся в результате внешнего воздействия на Черном море в Турции. Судно находилось в 28 морских милях (более 51 км) от турецкого побережья и шло без груза. Позднее сообщили об аналогичном инциденте со втором танкером.

До этого президент России Владимир Путин направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями пожара в Гонконге. В своем обращении российский лидер попросил передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших.

Кроме того, участник СВО в Якутии лишился жилья и имущества при пожаре, после чего столкнулся с трудностями при возвращении к привычной жизни. Сотрудница Штаба уполномоченного по правам человека в Якутии Сардана Гурьева отметила, что пострадавшему бойцу будет оказана вся необходимая помощь.

