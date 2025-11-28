День матери
28 ноября 2025 в 19:31

Ужасный инцидент лишил бойца СВО жилья и всего имущества

Боец СВО из Якутии остался без жилья и имущества из-за пожара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участник специальной военной операции в Якутии лишился жилья и имущества при пожаре, после чего столкнулся с трудностями при возвращении к привычной жизни, сообщает издание SakhaDay.ru. Сотрудница Штаба уполномоченного по правам человека в Якутии Сардана Гурьева отметила, что пострадавшему бойцу будет оказана вся необходимая помощь.

Мы окажем всестороннее содействие — от обеспечения самого необходимого, включая одежду и восстановление документов, до помощи в профессиональной адаптации, трудоустройстве и обучении, если у него будет такое желание. Важно, чтобы каждый защитник знал: он может рассчитывать на поддержку государства, — сказала правозащитница.

Ранее в садоводческом товариществе под Санкт-Петербургом при возгорании был полностью уничтожен жилой дом, где погибли 48-летняя женщина и двое малолетних детей. Глава семейства Алексей К., находившийся в это время на работе, не смог помочь своим близким.

Кроме того, в подмосковном Солнечногорске произошло возгорание в двухэтажном строении на Цветочной улице площадью 750 квадратных метров. Из горящего объекта, где размещается ресторан «Роза Ветров», эвакуировали 15 человек, при этом информация о пострадавших отсутствует.

