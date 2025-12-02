Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Google обнаружили колоссальное количество опасных «дыр» в Android

Специалисты Google обнаружили более 100 уязвимостей в Android

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Специалисты компании Google обнаружили более сотни уязвимостей в операционной системе Android, сообщается на официальном сайте корпорации. Об этом стало известно в рамках публикации декабрьского бюллетеня безопасности для проекта Android Open Source Project.

Всего эксперты и энтузиасты выявили 107 проблем безопасности в системе. Для их устранения уже подготовлен соответствующий патч.

Ранее стало известно, что в Британии карманные воры все чаще игнорируют смартфоны на операционной системе Android, в особенности модели Samsung. Стало известно, что украденные аппараты этой марки злоумышленники иногда возвращают владельцам или просто выбрасывают.

Кроме того, появилась информация, что компания Apple изменит конструкцию лицевой панели в новом поколении iPhone. Биометрический сканер Face ID и фронтальная камера будут интегрированы под поверхность экрана, что устранит вырез Dynamic Island. Также в гаджете iPhone 18 будут применены первые процессоры, изготовленные по двухнанометровой технологии: A20 и A20 Pro.

