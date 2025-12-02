В Google обнаружили колоссальное количество опасных «дыр» в Android Специалисты Google обнаружили более 100 уязвимостей в Android

Специалисты компании Google обнаружили более сотни уязвимостей в операционной системе Android, сообщается на официальном сайте корпорации. Об этом стало известно в рамках публикации декабрьского бюллетеня безопасности для проекта Android Open Source Project.

Всего эксперты и энтузиасты выявили 107 проблем безопасности в системе. Для их устранения уже подготовлен соответствующий патч.

Ранее стало известно, что в Британии карманные воры все чаще игнорируют смартфоны на операционной системе Android, в особенности модели Samsung. Стало известно, что украденные аппараты этой марки злоумышленники иногда возвращают владельцам или просто выбрасывают.

