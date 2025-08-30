День знаний — 2025
30 августа 2025 в 20:05

Эксперт раскрыл, как конфликт на Украине выявил слабые стороны США

Эксперт Степанов: Украина стала испытательным полигоном для американских дронов

Фото: Социальные сети

Конфликт на Украине обнажил недостатки американских беспилотных технологий, используемых для поддержки ВСУ, заявил военный эксперт РАНХиГС Александр Степанов в беседе с ТАСС. По его словам, Пентагон использовал украинский фронт как площадку для тестирования своих высокотехнологичных разработок.

Украинский сюжет во многом использовался Пентагоном для испытания многочисленных проектов в сфере беспилотной авиации и робототехники. <…> Решения, на которые делали ставки, во многом оказались нежизнеспособными ввиду своей, во-первых, высокой стоимости за единицу, во-вторых, определенных уязвимостей, вскрытых в условиях применения средств активного радиоподавления и перехвата, — поделился Степанов.

Он отметил, что российские средства радиоэлектронной борьбы фактически нейтрализовали линию боевого соприкосновения, разрушив концепцию «линии дронов», которую пытались внедрить украинские войска. Проблемы показали недостатки внутренней системы безопасности США и открыли необходимость пересмотра подходов к противодействию беспилотной технике.

Степанов считает, что новые системы противодействия БПЛА в США будут удешевляться, станут универсальными и получат централизованную цифровую систему управления. Основное внимание будет направлено на многосредные роботизированные системы и новые средства перехвата.

Ранее американский обозреватель Брэндон Вайхерт заявил, что российский ударный БПЛА «Дань-М» эффективно истощает запасы украинских ракет. Он назвал беспилотник чудо-оружием, эволюционировавшим из мишени в недорогое средство подавления ПВО, на уничтожение которого Украина вынуждена тратить дорогостоящие комплексы NASAMS и IRIS-T.

