«Вне досягаемости»: в США восхитились российским «чудо-оружием»

Российский ударный БПЛА «Дань-М» истощает запасы украинских ракет, заявил обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт. Он назвал этот дрон чудо-оружием, напомнив, что данный беспилотник эволюционировал из мишени, представлявшей современную крылатую ракету вроде американского Tomahawk, до недорогого средства истощения ПВО противника.

Действуя вне досягаемости переносных зенитно-ракетных комплексов, «Дань-М» вынуждает Украину использовать дорогостоящие средства защиты, такие как NASAMS или IRIS-T, тем самым истощая ограниченные запасы этих сложных и дорогих западных систем ПВО, — подчеркнул аналитик.

По его словам, оснащенный турбореактивным двигателем БПЛА способен находиться в воздухе от 25 до 40 минут. Скорость полета дрона составляет до 740 километров в час, а высота — до 9000 метров. Помимо всего прочего, «Дань-М» можно запускать с других летательных аппаратов, в частности с вертолета Ми-8, что увеличивает дальность применения беспилотника, резюмировал Вайхерт.

Ранее сообщалось, что в России разработали новый многоразовый беспилотник «Бульдог-13», который оснащен сразу двумя камерами. Аппарат способен переносить груз до четырех килограммов, что может оказаться полезным в том числе для транспортировки провизии.