19 ноября 2025 в 16:21

Похитители смартфонов потеряли интерес к Android

London Centric: воры в Лондоне предпочитают iPhone смартфонам на Android

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Лондоне телефонные воры практически не обращают внимания на смартфоны на базе Android, особенно на устройства Samsung, передает London Centric. Оказалось, похитители могут вернуть или даже выбросить украденные устройства на Android.

Например, у одного из пострадавших злоумышленник выхватил смартфон Samsung из рук, но затем бросил его на землю. Другой случай произошел с мужчиной по имени Сэм, на которого напали восемь человек. Увидев у него Android-устройство, они выбросили его, заявив: «Нам не нужен Samsung».

Консультант ESET по кибербезопасности Джейк Мур объяснил, что iPhone привлекают воров из-за высокой стоимости на черном рынке. Полиция не раскрывает информацию о моделях украденных устройств, поэтому невозможно точно сказать, что злоумышленники полностью игнорируют смартфоны на Android.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы группа из трех человек занимается кражей смартфонов у женщин. Полиция получила заявления и выяснила, что злоумышленники тщательно выбирают своих жертв. Одна из краж была зафиксирована камерами наблюдения в кафе. На видео видно, как злоумышленники отвлекают внимание женщины.

