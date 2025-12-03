«Кровь берет свое»: младший сын Нагиева определился с выбором профессии

Младший сын актера и шоумена Дмитрия Нагиева Марк решил пойти по стопам отца, сообщил журналистам старший сын артиста — 36-летний Кирилл Нагиев. По его словам, которые приводит издание StarHit, семья пытается отговорить 16-летнего подростка от этой затеи.

К сожалению, он очень хочет стать актером. Мы отговариваем, говорим, что более ненадежной профессии нет, но наша семейная кровь берет свое, — поделился Нагиев.

Кирилл Нагиев добавил, что Марк решил пойти в театральное училище. Он поделился, что пытается донести до младшего брата, что театральное образование не подходит для карьеры в шоу-бизнесе.

Ранее внучка актера и певца Михаила Боярского Екатерина отметила 27-летие, опубликовав в социальной сети откровенные фотографии с полуобнаженной грудью. Девушка, известная своими смелыми фотосессиями, позировала в белом купальнике с цветочным принтом, используя в качестве реквизита жевательную резинку. В комментариях прозвучали такие оценки, как «королева», и восторженные отзывы о ее внешности.