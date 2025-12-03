Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 19:58

«Кровь берет свое»: младший сын Нагиева определился с выбором профессии

Младший сын Дмитрия Нагиева решил стать актером

Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Младший сын актера и шоумена Дмитрия Нагиева Марк решил пойти по стопам отца, сообщил журналистам старший сын артиста — 36-летний Кирилл Нагиев. По его словам, которые приводит издание StarHit, семья пытается отговорить 16-летнего подростка от этой затеи.

К сожалению, он очень хочет стать актером. Мы отговариваем, говорим, что более ненадежной профессии нет, но наша семейная кровь берет свое, — поделился Нагиев.

Кирилл Нагиев добавил, что Марк решил пойти в театральное училище. Он поделился, что пытается донести до младшего брата, что театральное образование не подходит для карьеры в шоу-бизнесе.

Ранее внучка актера и певца Михаила Боярского Екатерина отметила 27-летие, опубликовав в социальной сети откровенные фотографии с полуобнаженной грудью. Девушка, известная своими смелыми фотосессиями, позировала в белом купальнике с цветочным принтом, используя в качестве реквизита жевательную резинку. В комментариях прозвучали такие оценки, как «королева», и восторженные отзывы о ее внешности.

Дмитрий Нагиев
актеры
дети
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Будет восторжен»: миллиардер пообещал построить базу на Луне для Трампа
В Туле 85-летняя пенсионерка умерла после секса на свидании с дейтинга
Бывший владелец Pornhub решил выкупить акции ЛУКОЙЛа
Резкое похудение, отказ от Голливуда, рождение дочки: как живет Софья Зайка
Куда поехать на Новый год с подростками: идеи для незабываемых каникул
Врач объяснила вред для здоровья от длительного скроллинга соцсетей
Назван победитель индивидуальной гонки в Эстерсунде
Пользователей смартфонов будут предупреждать о причине звонка
В Твери произошла страшная авария с участием автобуса
Одна европейская страна открестилась от поставок оружия Украине
Плющенко оплатил лечение своей фигуристки на фоне скандала об избиениях
Каллас потерпела разгромное фиаско, Ермака «заперли» на Украине: что дальше
В одной европейской стране откажутся от бумажных писем
«Кровь берет свое»: младший сын Нагиева определился с выбором профессии
Букмекер назвал главного претендента на роль агента 007
Врача осудили за скрытую съемку пациентов и насилие над ними
Гутерриш подвел итоги 10 лет работы в ООН и огорчился
Президент Финляндии призвал финнов готовиться к миру на Украине
Обида на Добронравова, патриотизм, бездетность: как живет Сергей Дорогов
Найден способ сократить разрыв в доступности медпомощи в городе и селе
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.