Найден способ сократить разрыв в доступности медпомощи в городе и селе Депутат Панеш: денежные стимулы и карьерные перспективы привлекут врачей в село

Финансовые стимулы и карьерные возможности привлекут врачей на работу в село, заявил NEWS.ru заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он отметил, что низкая зарплата и отсутствие перспектив делают работу в селе неинтересной для специалистов.

Помимо финансовых стимулов, врачам в селе должна быть предоставлена реальная возможность для профессионального роста, включая регулярную подготовку и переподготовку, а также прохождение обязательных аттестаций без отрыва от места работы. Без этого никакой квалифицированный медперсонал в село не поедет. Требует пересмотра и система финансирования медицинской помощи сельским жителям. Необходимо обеспечить сбалансированное сочетание средств обязательного медицинского страхования и бюджетных ассигнований, учитывающее специфику и повышенную стоимость оказания услуг на удаленных территориях, — объяснил Панеш.

Парламентарий подчеркнул, что от 25 до 30% населения страны проживает в сельской местности, а в некоторых регионах эта доля еще выше. При этом уровень оснащенности сельских медучреждений, доступность и качество услуг по-прежнему серьезно уступают городским, добавил он. По мнению депутата, в первую очередь нужно повысить уровень диагностики непосредственно в сельских медучреждениях за счет их современного оснащения, а также необходима эффективная система профилактических мер и устойчивое лекарственное обеспечение.

Важнейшим направлением является реализация программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с существенно увеличенными и адаптированными под регионы мерами поддержки, включая не только подъемные выплаты, но и помощь с жильем, создание достойных социальных и профессиональных условий для медиков. Необходимо развивать мобильные медицинские комплексы для диспансеризации и специализированной помощи, а также наладить четкую систему санитарной авиации и транспортировки пациентов в районные и областные центры. Кроме того, важно законодательно стимулировать расширение сети государственных аптек в сельских поселениях, — рассказал Панеш.

Депутат отметил актуальность перехода сельских врачебных участков в отдаленных районах и в районах с невысокой численностью населения на общую врачебную практику, что позволит оптимизировать привлечение кадров. Также базовым условием для развития современной медицины, включая телемедицину, является повсеместное обеспечение качественного интернета и устойчивой связи, резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить с 2027 года размер выплат по «земским» программам в приграничных регионах до 2 млн рублей. Соответствующий список поручений был опубликован на официальном сайте Кремля. Изменения коснутся жителей Белгородской, Брянской и Курской областей.