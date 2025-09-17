Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 18:59

Путин поручил значительно увеличить выплаты по некоторым программам

Путин поручил поднять с 2027 года выплаты по земским программам в приграничье

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил повысить с 2027 года размер выплат по «земским» программам в приграничных регионах до 2 млн рублей. Соответствующий список поручений был опубликован на официальном сайте Кремля. Изменения коснутся жителей Белгородской, Брянской и Курской областей.

Рассмотреть вопрос о внесении в программы «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер» изменений, предусматривающих: повышение с 2027 года размера единовременной компенсационной выплаты до 2 млн рублей специалистам — участникам указанных программ, реализуемых на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей, — сказано в документе.

Отдельное поручение касается подготовки предложений о беззаявительном предоставлении мер поддержки ветеранам специальной военной операции и членам их семей. Это позволит упростить получение льгот и выплат для участников СВО без необходимости подачи дополнительных заявлений.

Ранее Путин подписал указ о праздновании в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины II. В нем отмечено, что празднование связано с историческим значением реформ императрицы и важностью их учета для современного государства.

Россия
президент РФ
Владимир Путин
поручения
выплаты
приграничье
