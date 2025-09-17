Путин распорядился отметить 300-летие со дня рождения известной императрицы Путин подписал документ о праздновании 300-летия Екатерины II в 2029 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины II — соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. Празднование связано с важным значением реформ императрицы для истории и их актуальностью для современного государства.

Учитывая большое значение реформ Екатерины II для истории России и в связи с исполняющимся в 2029 году 300-летием со дня ее рождения, постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины II, — говорится в документе.

Президент поручил правительству за шесть месяцев создать оргкомитет и разработать план основных мероприятий для празднования. Региональным властям также предложено активно участвовать в подготовке и проведении юбилейных событий.

Ранее Путин продлил действие специальных экономических мер до конца 2027 года. Указ затронул ограничения на вывоз и ввоз более 200 наименований товаров, включая медицинское, телекоммуникационное оборудование, сельхозтехнику и транспортные средства. Исключения сохранили для дружественных стран и товаров личного пользования.