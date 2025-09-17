Президент России Владимир Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года. Ограничения будут распространяться на вывоз и ввоз определенной продукции, следует из указа главы государства.

Изменения вносятся в Указ № 100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» от 8 марта 2022 года.

В рамках указа правительство РФ приостановило вывоз свыше 200 наименований оборудования и товаров. В список вошли медицинское, телекоммуникационное и технологическое оборудование, сельхозтехника, транспортные средства и электрическая аппаратура. Исключение сделано для дружественных стран и перевозимых для личного пользования товаров. Ограничения продлевались несколько раз.

Ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия планирует представить 19 сентября новый, ужесточенный пакет санкций против России. По ее данным, ограничения направлены на ускорение отказа Европы от российских энергоносителей и усиление давления на Китай и Индию. Брюссель также намерен ускорить полный запрет на поставки российского газа и нефти до середины 2027 года, хотя ранее предлагалось постепенное сокращение импорта до 2028 года.