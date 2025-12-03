Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 19:59

В одной европейской стране откажутся от бумажных писем

Bild: в Дании почта прекратит принимать и доставлять письма в 2026 году

Датская почтовая служба (PostNord) Датская почтовая служба (PostNord) Фото: IMAGO/Francis Joseph Dean/Dean P/imago-images.de/Global Look Press
Датская почтовая служба (PostNord) откажется от доставки бумажных писем из-за маркетплейсов, сообщает Bild. Организация сосредоточится только на доставке посылок. При этом с улиц исчезнут почтовые ящики.

Последнее письмо будет доставлено в конце декабря, после чего все будет кончено… С прекращением приема писем почтовые ящики будут демонтированы, – пишет издание.

Сообщается, что уже в следующем году жители Дании будут вынуждены пользоваться услугами коммерческих курьерских компаний для отправления традиционных писем. По мнению журналистов, роль обычной бумажной почты значительно снижается, уступая место цифровым средствам связи, широко применяемым в повседневности. Это создает серьезные проблемы для почтовых операторов, сталкивающихся с уменьшением объема почтовых доставок и финансовыми убытками.

Ранее стало известно, что Ozon запустил функцию чаевых для сотрудников ПВЗ — теперь клиенты могут поблагодарить работников не только словами, но и вознаграждением от 10 до 300 рублей в приложении. Сумма будет перечислена на личный счет сотрудника. Получать чаевые смогут те, кто зарегистрирован в Ozon Банке и в «Турбо ПВЗ» ― личном кабинете для владельцев и сотрудников пунктов.

