В одной европейской стране откажутся от бумажных писем Bild: в Дании почта прекратит принимать и доставлять письма в 2026 году

Датская почтовая служба (PostNord) откажется от доставки бумажных писем из-за маркетплейсов, сообщает Bild. Организация сосредоточится только на доставке посылок. При этом с улиц исчезнут почтовые ящики.

Последнее письмо будет доставлено в конце декабря, после чего все будет кончено… С прекращением приема писем почтовые ящики будут демонтированы, – пишет издание.

Сообщается, что уже в следующем году жители Дании будут вынуждены пользоваться услугами коммерческих курьерских компаний для отправления традиционных писем. По мнению журналистов, роль обычной бумажной почты значительно снижается, уступая место цифровым средствам связи, широко применяемым в повседневности. Это создает серьезные проблемы для почтовых операторов, сталкивающихся с уменьшением объема почтовых доставок и финансовыми убытками.

