Клиенты Ozon теперь могут оставить чаевые работникам ПВЗ

Ozon запустил функцию чаевых для сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) — теперь клиенты могут поблагодарить работников не только словами, но и вознаграждением от 10 до 300 рублей в приложении. Сумма будет перечислена на личный счет сотрудника.

Чаевые можно отправить на странице оплаты заказа в приложении или после получения товара в ПВЗ. Покупатель также может настроить автоматическое перечисление чаевых, если ему нравится работа определенного пункта или сотрудника. Тогда за клиентом зафиксируется сумма, которая будет списываться при каждом получении товаров. Эту функцию всегда можно отменить.

Программа поможет владельцам ПВЗ создать более привлекательные условия работы и развивать еще один инструмент повышения сервиса. В свою очередь, сотрудники получат возможность увеличить доход и смогут видеть результаты работы в виде денежной благодарности.

Получать чаевые смогут те, кто зарегистрирован в Ozon Банке и в «Турбо ПВЗ» ― личном кабинете для владельцев и сотрудников пунктов. Далее компания планирует расширить проект и добавить возможность перевода чаевых на карты других банков.

Число клиентов Ozon уже превысило 63 млн человек. И 90% из них предпочитают забирать заказы в пунктах выдачи, количество которых уже составляет более 78 тысяч точек. Ежедневно сотрудники ПВЗ взаимодействуют с большим количеством покупателей. Именно работники ПВЗ вносят значительный вклад в положительный клиентский опыт. Иногда так важно поблагодарить их за хорошее обслуживание, профессионализм и быстрое решение вопроса. Теперь это возможно с новой программой чаевых. Причем клиенты могут сделать это по желанию и в комфортной сумме, — отметил директор по развитию последней мили Ozon Никита Шурпа.

Сервис станет частью программы по развитию клиентского сервиса Ozon, направленной на повышение качества обслуживания и вовлеченности сотрудников. После подключения к функции работникам будет предложено скачать приложение Ozon Check, где они смогут оформлять продукты Ozon Банка клиентам и получать за это допзаработок.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом году Ozon вместе с сервисом психологической помощи «Понимаю» запустил программу поддержки сотрудников и владельцев ПВЗ «Точка опоры». Целями проекта стали помощь работникам в борьбе со стрессом, поддержка мотивации и разрешение любых ситуаций на работе и в трудовых процессах.

Возможность оставить чаевые при курьерской доставке для клиентов Ozon появилась еще в 2020 году. Сегодня каждый 20-й заказ в Ozon — с чаевыми.

Ранее стало известно, что для курьеров и работников дарксторов Ozon fresh теперь будут доступны баллы для компенсации питания на покупки в специальной витрине. Новая программа лояльности для партнеров компании «Баллы на Дарксторах Фреш» строится на удобной системе накопления Ozon-баллов.