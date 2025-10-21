Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 09:30

Ozon fresh запустил программу лояльности для партнеров

Фото: пресс-служба Ozon fresh

Для курьеров и работников дарксторов Ozon fresh теперь будут доступны баллы для компенсации питания на покупки в специальной витрине.

Новая программа лояльности для партнеров компании «Баллы на Дарксторах Фреш» строится на удобной системе накопления Ozon-баллов. Заработанные баллы могут покрывать до 90% стоимости готовой еды и продуктов на специальной витрине Ozon fresh «Для сотрудников». Каждый день будут начисляться 150 баллов за минимум трехчасовую работу на дарксторе или реализацию 20 доставок в качестве курьера клиентам сервиса. В частности, речь идет об исполнителях Ozon Job, которые могут брать к выполнению отдельные задания в приложении в качестве подработки.

Ozon-баллы будут начисляться в личном кабинете курьеров и работников даркстора на сайте и в приложении Ozon в течение двух дней после выполнения задания. При этом они будут действовать в течение месяца.

Мы хотим, чтобы каждый партнер Ozon fresh чувствовал, что его труд ценится. Новая программа лояльности для работников дарксторов и курьеров — это наш способ поощрить тех, кто каждый день обеспечивает быструю и качественную сборку заказов на наших мини-складах и экспресс-доставку до клиентов. На Ozon-баллы можно приобрести готовую еду и продукты во время перерыва на работе, а можно накопить баллы и порадовать вкусностями от Ozon fresh всю семью, — поделилась директор департамента производственных операций и логистики Ozon fresh Ольга Коломеец.

Разработанная программа лояльности дополнит уже существующую комплексную систему заботы о партнерах и сотрудниках Ozon fresh. В ее состав входят:

● Обучение и наставничество: в первые дни новые партнеры сервиса получают поддержку наставника и доступ к различным курсам, где собрана полная информация о правилах безопасности, а также о бонусной системе.

● Зоны отдыха на дарксторах, а также зарядные станции для аккумуляторов электровелосипедов для использования курьерами.

● Страховая защита с покрытием до 500 тысяч рублей для курьеров — от временной утраты работоспособности по болезни, а также рисков при несчастном случае.

Ozon
сотрудники
маркетплейсы
доставки
