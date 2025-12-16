Ozon провел активацию ко Дню курьера

Маркетплейс разыгрывает более двух с половиной тысяч призов среди участников. Среди них — брендированные вещи, аксессуары и теплые подарки, подобранные специально для курьеров.

Ozon провел марафон для курьеров «Все путем», который проходил с 2 по 17 декабря. Он стал виртуальным путешествием на отдельном лендинге по маршруту курьера — от логистического объекта до ПВЗ. Участие приняли более шести тысяч курьеров Ozon.

На протяжении всей активности для участников постепенно становились доступными разные викторины, челленджи, задания на кругозор и креатив. Первой стала викторина «Знаешь ли ты…?», включающая вопросы о работе и знании ПДД. Затем курьерам предложили пройти фоточеллендж «На маршруте», где участники должны были выполнить пять заданий: сделать селфи с машиной, запечатлеть лучший городской вид, сфотографироваться с другом на работе, сделать забавный кадр дня и фото рядом с любимым ПВЗ или хабом доставки.

В третьем конкурсе участники должны были поделиться курьезными случаями при доставке. Четвертый этап состоял из игры «Секретный заказ»: курьеры угадывали, какой товар перед ними, по тени. И последним конкурсом стала викторина о необычных ПДД в разных странах.

Фото: Пресс-служба Ozon

Визуальная концепция марафона была построена на идее пути: на лендинге участвующие двигались по маршруту курьера, представленному в виде цепочки остановок — от склада Ozon по городским улицам зимнего города до ПВЗ. Все точки соединены одной дорогой, придающей ощущение движения, прогресса и путешествия.

В конце пути участников активации ждали истории и благодарности клиентов, ведь каждый день курьеры доставляют им не только заказы, но и радость и комфорт. А благодаря таким активностям мы укрепляем сообщество курьеров, обеспечиваем их вовлеченность в общее дело. Это положительно сказывается на качестве сервиса и доставке для более 63 млн наших покупателей. Для нас важен вклад каждого сотрудника и партнера, — отметила директор по корпоративным коммуникациям Ozon Анастасия Фомичева.

Информационная поддержка мероприятия велась через Telegram-канал «Вози Ozon», чаты супервайзеров, новости, пуш-уведомления в приложении Ozon Job и Вози Ozon.

Для курьеров компания предоставляет комфортные условия труда — страховку при доставке, гибкое время для заказов, удобное оформление, выбор локации доставки и машину из своего парка. В автопарке Ozon более 10 тыс. авто. К концу 2025 года маркетплейс пополнил автопарк новой техникой — это не только «Газели», но и AMBERTRUCK JL и «КАМАЗ Компас». В этом году также Ozon оснастил 80% курьерских машин зуммерами заднего хода, которые предупреждают пешеходов и водителей о движении.

Ранее Ozon запустил функцию чаевых для сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) — теперь клиенты могут поблагодарить работников не только словами, но и вознаграждением от 10 до 300 рублей в приложении. Сумма будет перечислена на личный счет сотрудника.